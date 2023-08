Dina Boluarte destaca liderazgo de Lula Da Silva tras viaje a Brasil por cumbre amazónica

La presidenta de la República, Dina Boluarte, destacó el liderazgo de su homólogo de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, tras participar en la IV Reunión de Presidentes de los Estados partes en el Tratado de Cooperación Amazónica (TCA).

Durante la ceremonia de inicio de la misión técnica de Escuelas Sostenibles Perú, la mandataria reiteró la importancia de la Amazonía en el mundo y la calificó como la "vida misma".

"Yo quiero desde acá felicitar al presidente Lula por ese liderazgo de convocar a los ocho países que tenemos la Amazonía. Ya no solo, como lo dije en Brasil, somos el pulmón del mundo, no, somos la vida misma", declaró.

Asimismo, la jefa de Estado señaló que es importante combatir la tala indiscriminada de árboles, la contaminación de los ríos, entre otros, para preservar el futuro de la humanidad.

"Si no cuidamos nuestra Amazonía, si no seguimos talando más arboles, si no seguimos contaminando nuestros ríos, nuestra Amazonía vamos a tener para larga data la especie humana porque sino nos vamos a extinguir como se vienen extinguiendo varias especies de la fauna y de la flora. A veces no se dice esto porque es escandaloso la extinción que día a día vamos perdiendo", agregó.