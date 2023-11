Dina Boluarte en Estados Unidos: De "reunión bilateral" con Joe Biden a conversación en los pasillos de la Casa Blanca

La agenda difundida por las redes sociales oficiales de la presidencia del Perú indicaban que Dina Boluarte tenía programada una reunión bilateral con el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, en Washington DC. Un encuentro que con el pasar de las horas no se producía tal como sucedió el jueves entre Biden y el presidente de Chile, Gabriel Boric.

La Cumbre de Alianza de las Américas para la Prosperidad Económica se realizó como estaba fijada. Ahí el mandamás norteamericana se comprometió ante los líderes de 11 países presentes a fomentar los bonos verdes y facilitar la inversión en América Latina.

Culminado el evento, Biden y los dignatarios asistentes se tomaron la foto oficial en la que participó Dina Boluarte, Luego de ello, el presidente estadounidense continuó con sus actividades de agenda, sin que figurara una supuesta reunión con la mandataria peruana.

Por la tarde y tras las críticas que se generaron, la Cancillería, a través de un comunicado, indicó que, debido a que los tiempos quedaron cortos, no se concretó el encuentro y solo pudieron conversar minutos antes de iniciar la cumbre de temas relacionados a migración y lucha contra el narcotráfico.

La presidencia difundió imágenes de Dina Boluarte dialogando con Joe Biden mientras caminan por los pasillos de la Casa Blanca rumbo a la sala donde se realizó la Cumbre, una situación que se suma a lo ocurrido en el Vaticano donde también se manifestó que la mandataria mantendría una reunión oficial con el papa Francisco, pero que solo habría sido solo un saludo protocolar al no figurar en la agenda papal, así como una foto con el sumo pontífice.

En entrevista con Exitosa, el periodista chileno que cubrió la Cumbre, José María del Pino, calificó de ridículo la forma en que la presidencia del Perú dio a conocer las actividades de Dina Boluarte en Estados Unidos.

"A mí me ha causado un poco de risa. Acabamos de ver el tuit de la presidencia del Perú donde ella dice: 'Me recibió la secretaria del Tesoro Norteamericano (...) se ve la mesa de fondo, le tiene que haber dicho señora, saquémonos una foto'. Esas no son reuniones bilaterales (...)", declaró en nuestro medio.