Dina Boluarte y Joe Biden: Piden a canciller explicar supuesta reunión bilateral entre mandatarios

03/11/2023 / Exitosa Noticias / Política

La congresista de Avanza País, Patricia Chirinos, pidió a la canciller Ana Gervasi que explique la supuesta reunión bilateral entre la presidenta de la República, Dina Boluarte, y el mandatario estadounidense Joe Biden.

A través de un documento, la parlamentaria exhortó a la ministra de Relaciones Exteriores realizar las diligencias correspondientes, con el propósito de determinar las responsabilidades y, de ser el caso, las las sanciones necesarias.

"Por la gravedad de lo expuesto, señora ministra, le solicito con carácter de urgente realizar las diligencias necesarias a fin de determinar responsabilidades y, de ser el caso, se apliquen las sanciones correspondientes", se lee en el oficio.

¡Vergüenza internacional! Cómo explicará Dina Boluarte, su Premier Otárola y su Canciller sobre la supuesta reunión con Joe Biden, cuando en la agenda del Presidente de EEUU no existe ningún encuentro bilateral con su par peruano. Esto es muy grave, teniendo en cuenta q la... pic.twitter.com/2CCRaCrZie — Patty Chirinos (@PattyChirinosVe) November 3, 2023

Asimismo, la legisladora solicitó se le remita un informe detallado, un balance final y los beneficios al país del viaje de la presidenta en Estados Unidos.

"De igual manera, le solicito me remita un informe detallado donde se precise lo antes señalado, así como el balance final y los beneficios que este viaje de la señora presidenta Dina Boluarte habría generado para el pueblo peruano", agregó.

Otra solicitud

En esa misma línea, la congresista Norma Yarrow instó a la canciller a brindar un informe que precise la instancia de la Casa Blanca que confirmó dicho encuentro entre los mandatarios.

"Solicito remitir con carácter de urgente, un informe que precise qué instancia de la Casa Blanca confirmó con el Ministerio de Relaciones Exteriores la supuesta reunión bilateral con el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, adjuntando la documentación de dicha coordinación, debido a que la citada reunión no se encontraba programada en la agenda oficial del mandatario", sostuvo.

Solicitud Norma Yarrow.

¿Qué ocurrió?

La presidenta Dina Boluarte, había anunciado que iba a sostener este viernes 3 de noviembre una reunión bilateral con el mandatario de EE. UU., Joe Biden. Sin embargo, ha causado sorpresa que la agenda del mencionado mandamás no registra ningún encuentro con la jefa de Estado peruana.

Este había sido informado por las redes oficiales de la Presidencia entre las actividades que iba a sostener Dina Boluarte en territorio norteamericano como parte de su agenda presidencial.

No obstante, el cronograma que tiene elaborado el mandamás norteamericano no sostiene lo mismo. Y es que, tras la revisión de la agenda de Joe Biden para hoy viernes 3 de noviembre, se detectó que esta no registra ninguna actividad que establezca una reunión bilateral con Dina Boluarte.

Este hecho indicaría que no habría un encuentro de dicho carácter con la presidenta de Perú, pues, caso contrario, estaría programado en dicho documento. Así ocurrió el último jueves, donde se tenía anotado que el mencionado mandatario iba a encontrarse con los presidentes de República Dominicana y Chile.

De esta manera, los congresista solicitan a la canciller Ana Gervasi que explique la supuesta reunión bilateral entre la presidenta Dina Boluarte y su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden, la cual había sido anunciada por las redes oficiales de la Presidencia.