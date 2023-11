Dina Boluarte niega actos de corrupción en su gobierno: "No tenemos nada que esconder"

La presidenta de la República, Dina Boluarte, negó que existan actos de corrupción en su gobierno y afirmó que el Ejecutivo no tiene "nada que esconder".

Durante el quinto informe de avance de gestión, la mandataria aseguró que el Ejecutivo es el primer interesado en que "las cosas se hagan bien" y reiteró que la clave para progresar es tener un país unido.

"No tenemos nada que esconder, al contrario, somos los primeros interesados en que las cosas se hagan bien. Como tienen que ser, sin espacio para la corrupción que tanto daño le ha hecho a nuestro país. No me cansaré de repetir que unidos lo podemos todo, desunidos perdemos todos", sostuvo.