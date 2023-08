Dina Boluarte: "No tenemos lobbys, no le estamos robando un solo sol al Estado"

La presidenta de la República, Dina Boluarte, aseguró que su Gobierno no le está "robando un solo sol al Estado peruano", sino que dirige sus esfuerzos "para sacar a nuestro país adelante".

Durante el Segundo Consejo de Estado Regional, la mandataria resaltó que el Ejecutivo y las autoridades presentes realizan sus labores "poniendo todo el corazón".

"Si estamos acá y han estado ayer hasta altas horas de la noche, es porque nos interesa el país. Otro interés no tenemos, no tenemos lobbys, no le estamos robando un solo sol al Estado peruano. Le estamos poniendo todo el corazón, el alma, las energías, las entrañas para sacar a nuestro país adelante", declaró.