Dina Boluarte: Perú Libre analiza impulsar vacancia si presidenta viaja a Brasil

La congresista de Perú Libre, Kelly Portalatino, indicó que su bancada no descarta impulsar una vacancia contra la presidenta de la República, Dina Boluarte, si viaja a Brasil.

En declaraciones a Canal N, la legisladora aseguró que la mandataria no representa al grupo parlamentario y señaló que la autorización podría dejar un mal precedente.

"Eso no lo digo yo, lo dicen muchos constitucionalistas. Podría tener esa consecuencia y ha dejado no solo un mal precedente, deja cabida a que se pueda iniciar una vacancia presidencial y ¿Por qué no puede ser el partido Perú Libre generar una vacancia presidencial? A nosotros no nos representa Dina Boluarte. Lo vamos a ver", aseguró.