Dina Boluarte sobre Alejandro Sánchez: Cancillería hace coordinaciones para que sea expulsado a Perú "lo más rápido posible"

La presidenta de la República, Dina Boluarte, indicó que la Cancillería realiza las coordinaciones correspondientes para que el dueño de la casa de Sarratea, Alejandro Sánchez Sánchez, sea expulsado a Perú "lo más rápido posible".

En declaraciones a la prensa, la mandataria señaló que el Ministerio de Relaciones Exteriores (RREE) busca que el amigo del expresidente Pedro Castillo llegue directamente a territorio nacional y no mexicano.

Asimismo, la jefa de Estado aseguró que en durante su mandato lucharán contra la corrupción "caiga quien caiga".

Como se recuerda, el pasado 08 de septiembre el dueño de la casa de Sarratea fue capturado en la frontera de México y Estados Unidos tras permanecer en la clandestinidad.

A través de un comunicado, Ministerio de Relaciones Exteriores (RREE) informó que Sánchez Sánchez se encuentra recluido en el 'Centro de Detención Del Rio' en Texas.

En esa misma línea, la Cancillería precisó que el amigo del expresidente Pedro Castillo, fue encontrado por parte de la Patrulla Fronteriza, luego de intentar cruzar ilegalmente la frontera sur.

Por otra parte, el abogado del dueño de la casa de Sarratea, Tomás Aladino Gálvez, reveló que desconocía la ubicación de su patrocinado.

"Yo casi no hablaba con él y yo no sabía que estaba acá (en Perú). No le he preguntado tampoco. Si no me dice, tampoco tengo por qué preguntarle. Yo no sabía, pues pensaba que él estaba acá", dijo a Latina Noticias.