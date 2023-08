Dina Boluarte tras reapertura de Kuélap: Debemos impulsar el turismo para mover la economía del país

La presidenta de la República, Dina Boluarte, señaló que es fundamental impulsar el turismo con el fin de contribuir en la economía del país.

Durante la ceremonia de reapertura de la fortaleza de Kuélap en la región Amazonas, la mandataria precisó que el monumento arqueológico ha sido recuperado en tras un trabajo conjunto con el Gobierno Regional, entidades cooperantes y la población.

"Hemos visto que si no damos la entrada al turismo, si no empezamos a mover la economía desde ese espacio, que es del turismo, no vamos a ir avanzando. Por eso que, a partir de este sábado, reaperturamos parcialmente la ciudadela de Kuélap", declaró.