Edgar Tello: ¡Indignante! Congresista que viajó a Rusia es captado haciendo compras en China

El congresista del Bloque Magisterial, Edgar Tello, es captado paseando y realizando compras en un centro comercial de la ciudad de Guangzhou, ubicado en China, según el diario Epicentro.

Como se recuerda, el parlamentario fue uno de los 13 legisladores que viajaron a Rusia para participar de un evento internacional en Moscú, del 29 de setiembre al 2 de octubre.

El presidente del Congreso de la República, Alejandro Soto, informó que los congresistas que decidieron viajar a la Federación Rusa lo hicieron sin autorización. No obstante, el legislador no agrupado, Jaime Quito, desmintió dicha declaración y reveló que sí fue autorizado para viajar a Rusia.

A inicios de septiembre, la Comisión de Ética del Congreso aprobó investigar al congresista del Bloque Magisterial, por presunto recorte de sueldo y hostigamiento a una trabajadora.

A través de su cuenta oficial de Twitter, el grupo de trabajo informó que el documento fue aceptado con 10 votos a favor y 5 abstenciones de los legisladores.

Cabe mencionar que la Fiscalía de la Nación abrió investigación contra el parlamentario por el presunto delito de concusión en agravio del Estado, tras difundirse la denuncia de Marie Silva, extrabajadora de Tello. En entrevista a Punto Final, Silva narró que el parlamentario solicitaba un porcentaje de sus honorarios a ella y sus compañeros.

"Este pedido era del 5% y de ahí fue aumentando de cada sueldo de cada trabajador. A mí se me dijo dos veces y yo dije tajantemente 'no'. (...) Lo decía abiertamente, no solamente a mí. En reunión con todo el personal, decía que él tenía muchos gastos y que se le tenía que dar un porcentaje de todo ingreso que se podía recibir", declaró para el medio local.