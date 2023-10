Eduardo Arana: todos los ministros estamos en evaluación permanente y la decisión del cambio es de la presidenta

En entrevista exclusiva con Exitosa, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Eduardo Arana, manifestó que todos los integrantes del Gabinete Ministerial, incluido Alberto Otárola, están en evaluación permanente de la presidenta Dina Boluarte, señalando que cualquier decisión de cambio es facultad de la jefa de Estado.

Durante diálogo con Nicolás Lúcar para Hablemos Claro, el funcionario dijo que lejos de ciertos "problemas de comunicación" del Consejo de Ministros, él puede avalar el trabajo que realizan las carteras ejecutivas.

En ese sentido, aseguró que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh) labora de forma sostenida, permanente y constante en todo el Perú. "Ese trabajo que se está haciendo debería ser parte de la comunicación que cada sector debería hacer", añadió en su intervención.

Justamente, el titular del Minjusdh aclaró sus polémicas declaraciones sobre el incremento de casos de extorsión en territorio nacional. Según indicó, no tuvo intención de culpabilizar a la población por "dejarse intimidar".

"No es la culpa de la víctima, por supuesto que no, que quede bien claro, nunca he dicho eso, jamás me permitiría decir que un ciudadano sea responsable de que un delincuente lo asalte", expresó.