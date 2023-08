Edwin Martínez: "Si Darwin Espinoza da un paso al costado, yo regreso a la bancada de Acción Popular"

En entrevista a Exitosa, el congresista Edwin Martínez manifestó que reconsideraría su regreso a la bancada de Acción Popular si Darwin Espinoza deja la vocería de la agrupación. Esto tras la inconformidad y renuncia que presentó debido a la elección de Espinoza, ya que este se encuentra siendo investigado por la Fiscalía de la Nación por caso 'Los Niños'.

"Ya no me siento como si estuviese en casa, sino como fuese un inquilino de la casa de la democracia que era Acción Popular. Hay mucha ambición de poder, no estamos trabajando en equipo", manifestó Martínez.