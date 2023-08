"El Perú debe abrir los ojos": Exjefe de la Dircote pide retiro de la CIDH tras admitirse demanda del terrorista Víctor Polay Campos

El exjefe de la Dirección contra el Terrorismo (Dircote), Héctor Jhon Caro, pidió el retiro del Perú de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), luego que este órgano admitiera la demanda del excabecilla del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), Víctor Polay Campos, contra el Estado peruano.

Durante diálogo con Karina Novoa para Informamos y Opinamos, la exautoridad de la Policía Nacional del Perú (PNP) sostuvo que es "tiempo de que el país abra los ojos" y de un paso al costado de la CIDH.

En ese sentido, Caro sostuvo indicó que Polay Campos es un rankeado exterrorista, que estaría usando el mensaje de que la justicia peruana lo ha tratado mal.

Agregado a ello, el exjefe de la Dircote precisó que sí bien el exemerretista fue juzgado, en primera instancia, por un juez sin rostro. Posteriormente, el Poder Judicial (PJ) inició un procedimiento clarificador, de tal manera, "no tiene ningún pretexto".

Finalmente, la exautoridad policial aseveró que la comisión no a beneficiado a los peruanos, "una población acostumbrada a vivir en paz", sino que protege a quienes deterioran, alteran y van contra el orden interno".

Como se recuerda, la CIDH declaró admisible la denuncia que presentó el excabecilla terrorista del MRTA contra el Estado Peruano. La entidad indicó que el propósito es determinar si las autoridades judiciales vulneraron los derechos del referido exemerretista.

"El propósito no es determinar la inocencia o culpabilidad del señor Polay Campos, sino definir si las autoridades judiciales han afectado o no obligaciones estipuladas en la Convención, en particular el deber de motivación, el principio de presunción de inocencia, principio de legalidad y el derecho a la protección judicial", escribieron.