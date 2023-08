Elvis Vergara niega haber buscado trabajadores para Palacio de Gobierno durante la gestión de Pedro Castillo

En entrevista con Exitosa, el congresista de Acción Popular, Elvis Vergara, negó la acusación de su colega de bancada, Marleny Portero, quien dijo que el legislador buscaba trabajadores para Palacio de Gobierno durante la gestión de Pedro Castillo.

Durante el diálogo con Karina Novoa en Informamos y Opinamos, el congresista involucrado en el caso 'Los Niños' señaló que el pedido al que hace referencia Portero estaba enfocado en el grupo parlamentario que integran.

En esa línea, Vergara mencionó que su compañera de bancada tendrá que "aclarar el tema" que difundió. Así, hizo hincapié en que él no puede responder por otra personas.

Como se recuerda, un reportaje de "Cuarto Poder" reveló que Marleny Portero le aseveró a la Fiscalía de la Nación que Vergara buscaba trabajadores para Palacio de Gobierno en medio de la gestión del expresidente Pedro Castillo.

"Luego de la reunión del 7 de septiembre del 2021, el congresista Elvis Vergara Mendoza me llamó a su despacho, a lo que acudí. En ese momento me preguntó si tenía un profesional A1 a quien recomendar para ser evaluado, sin precisarme para qué era, indicándome que de la Presidencia de la República estaban llamando, solicitando a estos profesionales A1″, dijo.

Portero se encargó de informar a la fiscalía que su compañero de bancada acudió a una reunión de emergencia en Palacio de Gobierno.

Según la parlamentaria, en el supuesto encuentro iban a evaluar a profesionales propuestos por los congresistas.

"Por tal motivo, fui a la oficina de Elvis Vergara para preguntar si era cierto y él me dijo que sí. Además, me dijo que si tenía la propuesta del personal idóneo, que se acerque a Palacio. Luego de ello vuelvo a mi despacho y le señalo a mi asesora Lilian Bances respecto a lo que me había dicho Elvis Vergara del profesional A1 y le pregunto respecto al señor Javier Villarroel Pérez, que me había presentado. Y ella me indica que debe estar trabajando, por tal motivo le indiqué que lo llamara, que la reunión se iba a llevar en Palacio, donde lo iban a evaluar", señaló.