"Estamos con la consciencia tranquila": Congresista de Perú Libre tras captura de Alejandro Sánchez

09/09/2023 / Exitosa Noticias / Política

La congresista de Perú Libre (PL), Margot Palacios, se refirió a la captura del amigo de Pedro Castillo y dueño de la casa de Sarratea, Alejando Sánchez Sánchez. Según indicó, su bancada tiene la "conciencia tranquila" frente a las revelaciones que este último daría al Ministerio Público (MP).

"Hemos sido transparentes"

En Palacio Legislativo, la vocera perulibrista indicó que sus colegas deberán responder sí visitaron o no la referida vivienda del distrito de Breña a las entidades correspondientes. No obstante, aseveró que han sido transparentes a tal punto de no tener "denuncias o irregularidades".

"Siempre hemos sido transparentes y hasta el día de hoy no estamos en situaciones denunciadas o irregulares (...) No sé si han acudido o no a la casa de Sarratea, pero eso tiene que responder (congresista de la bancada PL), particularmente estamos con la conciencia tranquila", declaró.

"Hay que esperar lo que vaya a decir"

En ese sentido, la integrante de la representación nacional sostuvo que todos deben esperar que la Fiscalía haga su trabajo y de cuenta de las declaraciones de Sánchez sobre el caso 'Gabinete en la sombra'.

Agregado a ello, Palacios Huamán apuntó que ningún colega de la bancada de PL tiene temor a lo que vaya a declarar el amigo del expresidente de la República.

"Sí, hay que esperar lo que vaya a decir y, seguro, el Ministerio Público, que es muy acucioso, nos irá a decir de manera inmediata qué es lo que vaya a declarar o lo que vaya a pasar (...) ¿Por qué habría temor? Particularmente, creo que ningún congresista de la bancada de Perú Libre", indicó.

Sobre el caso

Como se sabe, el dueño de la casa de Sarratea fue capturado este último viernes en la frontera de México y Estados Unidos. El amigo del expresidente de la República, Pedro Castillo, permanecía en la clandestinidad.

Cabe rememorar que, en noviembre del 2022, el Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior Nacional declaró fundado el pedido de 30 meses de prisión preventiva del MP. Y en marzo de este año, rechazó el recurso presentado por su defensa legal, que buscaba desestimar dicha medida.

De esta manera, la congresista de Perú Libre, Margot Palacios, sostuvo que todos deben esperar que la Fiscalía haga su trabajo y de cuenta de las declaraciones de Alejandro Sánchez sobre el caso 'Gabinete en la sombra'.