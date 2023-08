"Estuvo en manos del JEE, nunca llegó al JNE": Jorge Salas Arenas se refirió al caso de Alejandro Soto

15/08/2023 / Exitosa Noticias / Política

En entrevista a Exitosa, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Jorge Salas Arenas, se refirió a la supuesta omisión en la declaración jurada de Alejandro Soto. Según precisó, ese tema "estuvo en manos del Jurado Electoral Especial", pero no del JNE.

"Nunca llegó al JNE"

Durante diálogo con Karina Novoa para Informamos y Opinamos, la autoridad indicó que no observaron el asunto, ya que nunca llegó hasta su instancia y no se conoció de alguna controversia en su tiempo.

"Estuvo en manos del Jurado Electoral Especial, nunca llegó al Jurado Nacional de Elecciones ninguna controversia sobre ese particular. Lo único que puedo añadir es que nosotros no hemos revisado ese asunto, no lo hemos tomado en cuenta porque nunca subió para ser objeto (de análisis)", dijo en nuestro medio.

En ese sentido, Salas Arena precisó que el presidente de la Mesa Directiva del Parlamento es quien debe explicar lo ocurrido en el 2020 y no su persona. Asimismo, dijo que no puede evaluar un tema del que no tiene la información exacta y recién ha sido conocida mediáticamente.

"Yo no soy quien debe explicar, debe explicarlo el señor Soto. Me aventuraría a dar evaluaciones a partir de datos que no tengo exactos. Las corazonadas no son buenas compañías", añadió en su intervención.

Con intervención de la Procuraduría

En esa línea, el funcionario afirmó que de existir alguna falta de Soto Reyes, la Procuraduría sería quien inicie el procedimiento correspondiente con un petitorio a la Fiscalía para que investigue el tema.

"De haber una discrepancia, alguna cuestión pendiente tendría que ser probablemente, la Procuraduría que inste a la Fiscalía para que se haga una investigación sí existiera una responsabilidad", agregó.

Acusaciones contra el titular del Congreso

Como se sabe, un dominical dijo que el parlamentario habría mentido en su declaración jurada para ser candidato de Alianza para el Progreso (APP), en las elecciones generales del 2021. Según indicó Panorama, el legislador omitió una deuda de reparación civil de 10 mil soles.

El medio sostuvo que un magistrado dictó esta medida por el delito de difamación en agravio del agente de la Policía Nacional del Perú (PNP), Nilo Chávez Luna. Ello porque Soto Reyes lo "culpó" de la muerte de un menor de 16 años en el Cusco.

Cabe indicar, que el legislador salió a rechazar públicamente la presunta mora en el Registro de Deudores de Reparaciones Civiles (Redereci). "No tengo antecedentes penales, ni judiciales, ni deudas con nadie", aseveró.

De esta manera, el presidente del JNE, Jorge Salas Arenas, indicó que no observaron la declaración jurada de Alejandro Soto, ya que nunca llegó hasta su instancia y no se conoció de alguna controversia en su tiempo.