Extrabajador de Cordero Jon Tay denuncia a entorno de presunto cómplice de congresista: He sido amedrentado

En entrevista con Exitosa, el extrabajador de la congresista María Cordero Jon Tay, Rafael Cabrejos, reveló que ha recibido "amedrentamiento y hostigamiento" por parte "del entorno del presunto cómplice" de la legisladora, quien fue denunciada por supuesto recorte de sueldo a sus trabajadores.

En conversación con el programa "Informamos y Opinamos" conducido por Karina Novoa, el invitado precisó que la intimidación ocurre vía WhatsApp por cuatro personas que le escriben constantemente y anunció que dicho acoso lo presentará, a través de un escrito, a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso de la República.

"He recibido amedrentamiento y hostigamiento, como lo dije en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, vía WhatsApp de un grupo del entorno del presunto cómplice me estuvieron amedrentamiento, como cuatro personas escribiendome. Eso lo voy a presentar mediante un escrito a a Subcomisión", declaró

Asimismo, Cabrejos señaló que en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales existen descargos de María Cordero Jon Tay y su presunto cómplice donde expresan "de manera expresa y escrita" que aceptan todos los cargos.

En esa misma línea, el extrabajador de la legisladora informó que acudió a la oficina de peritaje de la Fiscalía de la Nación donde dejó su teléfono por más de tres días para que realicen una copia espejo de toda su información.

"Yo y la otra parte hemos pasado todas las diligencias. He acudido a la oficina de peritaje del Ministerio Público, he dejado mi teléfono por más de tres días para que hagan copia espejo de toda mi información. He pasado con un perito autorizado (...) Parte de su estrategia es dilatar, cuando he ido a pasar las diligencias la congresista no ha ido, ha presentado excusas", agregó.