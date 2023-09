Fenómeno El Niño: Alberto Otárola se reunió con congresistas de Piura para abordar acciones

El titular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), Alberto Otárola, se reunió el último viernes 02 de setiembre con los congresistas representantes de la región Piura a fin de abordar acciones y proyectos que desarrolla el Ejecutivo frente al fenómeno El Niño.

Como partícipes de la reunión se encontraron los parlamentarios Miguel Ciccia (Renovación Popular), Manuel García (Alianza para el Progreso), Heidy Juárez (Podemos Perú), José Pazo (Somos Perú) y César Revilla (Fuerza Popular).

Asimismo, el presidente del Consejo de Ministros hizo resaltar los pedidos de facultades legislativas presentados con el objetivo de fortalecer las intervenciones preventivas, las cuales permitirán confrontar el impacto del fenómeno climatológico.

Cabe mencionar que, la región de Piura, es una de las zonas que más se ha visto afectada históricamente tras las intensas lluvias.

Por tal, la Comisión Multisectorial del Estudio Nacional de El Fenómeno El Niño (Enfen) indicó que se espera que las magnitudes más probables del evento costero serían entre moderada (58 %) y fuerte (25 %) para el verano de 2024, el cual comienza a partir del 21 de diciembre del presente año.

Sobre esto, es importante recordar que, el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola afirmó que el presupuesto para enfrentar esta fenomenología se ejecutará a plenitud.

Ello, luego de que, la Contraloría General de la República (CGR) informara que el Gobierno de Dina Boluarte solo invirtó el 5.6% del presupuesto asignado para la prevención del fenómeno El Niño.

"¿Y cuánto han gastado hasta ahora? 6%, esto es lo que han gastado. Dicen 'sí, pero la Contraloría no hace control concurrente' papá en control concurrentes yo te acompaño, yo no camino por ti, yo hago control concurrente a lo que ejecutas. Si no ejecutas ¿Qué cosa quieres que mire?", declaró.