Flavio Cruz defiende proceso de Congreso contra JNJ: Ellos no emergen del voto popular, nosotros sí

En entrevista con Exitosa, el congresista de Perú Libre, Flavio Cruz, defendió el proceso de remoción de los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) llevado a cabo por el Congreso.

Durante el diálogo con Nicolás Lúcar en Hablemos Claro, el parlamentario indicó que el poder de Estado que integra sí ha emergido del voto popular, a diferencia de la JNJ.

"La Junta Nacional no es un poder, el Poder Judicial sí lo es pero en el equilibrio de poderes nadie puede ser más que nadie. Ellos no emergen del voto popular. A nosotros el poder nos los da el voto popular, a ellos no", declaró para nuestro medio.