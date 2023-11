Flavio Cruz: "los delincuentes no respetan al ministro del Interior, por eso hacen lo que quieren"

El congresista de Perú Libre, Flavio Cruz, señaló que los delincuentes hacen lo que quieren en el país porque no respetan al ministro del Interior, Vicente Romero.

En declaraciones a la prensa desde el hall de 'Los Pasos Perdidos' del Palacio Legislativo, el parlamentario ratificó que su agrupación votará a favor de la moción de censura al titular del Ministerio del Interior (Mininter).

Además, aseguró que la población no lo reconoce como ministro, por lo que existe una desobediencia y falta de respeto incluso por parte de los delincuentes debido a que no se muestra como una autoridad ante ellos.

"Todos dirían lo mismo pero sé que él es consciente de su acción (...) la población (...) no lo reconoce, no le tienen obediencia, hay un desacato, no hay un respeto, por eso los delincuentes hacen lo que quieren (...) no le inspiran autoridad", declaró a los medios.