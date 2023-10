Gobierno aprobó seis bonos para trabajadores públicos: ¿Cuál es el monto, cuándo se pagará y a quiénes aplica?

En entrevista a Exitosa, el abogado laborista, Julio Palomino, hizo referencia sobre la Ley 30912, la cual fue aprobada por el Gobierno para brindar bonos a trabajadores públicos y precisó cuáles son los parámetros para saber quienes recibirán este beneficio y más detalles.

Según señaló, los bonos que figuran en la ley que aprueba créditos suplementarios para la reactivación económica, la respuesta ante la emergencia por el peligro inminente por el fenómeno de El Niño, se deben otorgar antes que termine el año 2023.

Durante diálogo con Manuel Rosas para Exitosa Perú, el abogado Palomino explicó cuales son los bonos que se han dispuesto por el Gobierno y señaló detalles de los trabajadores públicos que recibirán el primer bono de S/600.

Por otro lado, la norma establece el bono "específico", el cual va dirigido para los trabajadores de elenco nacional del Ministerio de Cultura (Mincul) y es de S/550. Además, señala que que bono para los auxiliares y docentes de educación es de S/220.

De tal modo, Julio Palomino, indicó que el personal de salud (profesionales, personal técnico y auxiliar asistencial) de todo el país, recibirán un bono de S/709.

Es así como también se dispuso un bono extraordinario de S/500 para servidores del Poder Judicial (PJ). Asimismo, el personal de la Defensa Pública y Acceso a la Justicia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, recibirá un bono de S/400.

Cabe mencionar que, el abogado señaló que uno de los requisitos básicos para recibir dicho beneficio es tener un vínculo laboral vigente al 30 de junio del 2023. Otro sería, que el trabajador se encuentre en el aplicativo informático del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) o que esté declarado como trabajador en el plan.

"Hay que señalar que este bono no tiene carácter remunerativo, es por una sola vez, no tiene incidencia directa con los beneficios sociales, no va a ser de manera continua, solo va a ser por única vez", destacó Palomino.