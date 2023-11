Gobierno no ha anunciado de forma clara cómo expulsará a extranjeros ilegales tras vencerse plazo

En entrevista con Exitosa, el abogado penalista, James Rodríguez, señaló que el ministro del Interior, Vicente Romero, y el jefe de Migraciones, Armando García Chunga, no han explicado cómo se desarrollaría el proceso de expulsión de los extranjeros que no tramitaron su Permiso Temporal de Permanencia (PTP).

En diálogo con Jesús Verde, en el programa 'Hablemos Claro, el letrado exhortó al Gobierno a comunicar el protocolo de expulsión para los extranjeros que no acataron la normativa de regularización migratoria.

"Ni el ministro del Interior y el jefe de Migraciones ha señalado de forma clara y contundente cómo sería esta evaluación y cómo se llevaría el proceso de expulsión de personas que no han cumplido con el mandado del Gobierno", dijo para Exitosa.

Asimismo, el abogado destacó que el tiempo brindado por Migraciones para que los ciudadanos de otros países tramiten su PTP fue "claro, amplio y prudente".

En esa misma línea, el legista destacó que existen extranjeros de "buena voluntad" que han venido a nuestro país con las ganas de salir adelante, sin embargo, los malos actos de sus compatriotas han llevado a que se incluya a todos en una misma categoría.

"Hay gente de buena voluntad pero hay otros que no quieren empadronarse porque evidentemente ocultan información o un pasado que no quieren que se sepa o que no quieren ser ubicados", expresó.