Guillermo Bermejo: Fiscalía no podría continuar investigación si no levantan inmunidad parlamentaria, según abogada

En entrevista con Exitosa, la abogada penalista, Romy Chang, señaló que el Congreso de la República debe levantar la inmunidad parlamentaria del legislador Guillermo Bermejo, caso contrario, la Fiscalía de la Nación no podrá continuar con las investigaciones.

En conversación con el programa ''Exitosa Te Escucha'' conducido por Katyusca Torres Aybar y Pedro Paredes, la especialista indicó que, a pesar de la voluntad del Ministerio Público (MP) es necesario que el Parlamento tome medidas.

"En el caso del señor Bermejo, la Fiscalía de la Nación tendrá primero que pedir al Congreso de la República que se levante este manto protector, que es la inmunidad parlamentaria. Si el Congreso no levanta la inmunidad, por más voluntad que la Fiscalía tenga de continuar con la investigación, no va a poder hacerlo", declaró.

Asimismo, la abogada especialista precisó que la Fiscalía investiga al parlamentario de forma diferenciada al resto de implicados en el caso de "Los operadores de la Reconstrucción", debido a su alto cargo.

En ese mismo sentido, Chang manifestó que la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, no cuenta con todos los elementos necesarios para plantear un caso solido ante el Legislativo, por este motivo, aún no ha presentado una denuncia constitucional.

"La fiscal de la Nación no cuenta con todos los elementos para poder plantear un caso solido ante el Congreso y por eso que no ha planteado la denuncia constitucional (...) Algo que la caracteriza es que cada vez que ha presentado una denuncia constitucional lo ha hecho con innumerables elementos de prueba, con casos bastante solidos", mencionó.

Además, la especialista apuntó que las declaraciones de Bermejo, asegurando que es un perseguido político, no tienen fundamento, ya que no se está actuando arbitrariamente.

"Eso demuestra, que las declaraciones que ha venido (Bermejo) haciendo que es un perseguido político realmente no tiene fundamento alguno (...) no se está actuando arbitrariamente, no se está precipitando la investigación, simplemente se está cumpliendo con investigar que tiene apariencia de ser criminal", añadió.