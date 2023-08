Harold Forsyth: Fernando Villavicencio era un hombre absolutamente frontal en la lucha contra la corrupción en Ecuador

En entrevista a Exitosa, el exrepresentante de Perú ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Harold Forsyth, opinó que Fernando Villaviencio, el candidato presidencial de Ecuador que fue asesinado ayer, "era un hombre absolutamente frontal" en la lucha contra la corrupción en su país.

Durante diálogo con Nicolás Lúcar para Hablemos Claro, el exrepresentante también indicó que el exasambleísta rechazaba el "nuevo fenómeno de violencia" que apareció en su país.

Agregado a ello, consideró que la candidatura del político de 59 años era "interesante" y presentaba una cercanía ideológica con el actual jefe de Estado, Guillermo Lasso.

En ese sentido, el exministro de Relaciones Exteriores dijo desconocer las razones para que el candidato del Movimiento Construye sea víctima de un atentado criminal. Ello porque en Ecuador no existe una "tradición de violencia y narcotráfico".

Del mismo modo, indicó que todo hacía indicar que Villavicencio no llegaría a la segunda vuelta en los comicios generales, a registrarse el próximo 20 de agosto, tras la 'muerte cruzada' del Gobierno y el Parlamento ecuatoriano.

"Probablemente Villavicencio no habría llegado a segunda vuelta, sí bien estaba haciendo una campaña interesante, no se le podía descartar. De modo que su muerte parece todavía inexplicable. No hay esa tradición en el Ecuador de violencia generalizada ni narcotráfico", añadió en su intervención.