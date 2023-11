Harvey Colchado no pedirá medida cautelar ante CIDH por represalias de Patricia Benavides, según su abogado

27/11/2023 / Exitosa Noticias / Política

En diálogo con Exitosa, el abogado de Harvey Colchado, Stefano Miranda, negó que su patrocinado vaya a pedir una medida cautelar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a fin de evitar represalias de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides.

¿Se mantiene en su cargo?

Miranda detalló que el coronel Colchado se mantiene activo en su cargo como jefe de la Diviac, coordinador del grupo especial de la Policía Nacional del Perú (PNP), el cual apoya al Equipo Fiscal Contra la Corrupción en el Poder, según "el inciso 2 del Código Procesal Penal" y el "filtro necesario según el Ministerio Público (MP)".

Además, recordó que, según lo conversado con su patrocinado, desde que en el mes de octubre se le reasignó su puesto para combatir la criminalidad y delincuencia del país, no tienen pensado presentar ningún documento a la CIDH.

"Todas las resoluciones para que tengan eficacia bajo el principio de legalidad y publicidad deben estar publicados en el Diario Oficial El Peruano. Segundo, la PNP a través de su comandancia general no ha manifestado ningún tema que atente contra la estabilidad coronel de la policía, todo lo contrario, está trabajando lo más normal y está absorbido en estos momentos que está cumpliendo con su deber", explicó el letrado.

"La Diviac no trabaja para el MP"

Al respecto de la destitución de Marita Barreto de su cargo como fiscal superior provisional de Lima Centro y líder del Equipo Especial que investiga al entorno del expresidente Pedro Castillo, Stefano Miranda explicó que ese caso no tendría por qué desestabilizar el puesto de Harvey Colchado.

"Recordemos que la policía depende de la propia comandancia general, coadyuga al Ministerio Público como director de la investigación penal, pero no significa que el MP sea su jefe de Harvey Colchado o que la PNP trabaje para el Ministerio Público. (...) No tendrían por qué injertarse o desestabilizar la situación laboral de mi cliente", reiteró el abogado.

También explicó que a pesar de que ocurran más cambios dentro de la Fiscalía, el jefe de la Dirección de Delitos de Alta Complejidad (Diviac) "seguirá cumpliendo con sus funciones a menos que exista una resolución suprema que motive ese cambio de colocación".

"No negamos las represalias"

De esta manera, el abogado del coronel Harvey Colchado, Stefano Miranda, señaló que no niega que pueda existir alguna represalia por parte de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, pero hasta el momento, su patrocinado no presentará una medida cautelar ante la CIDH. Asimismo, pidió que se respete la transparencia y la objetividad y no la intromisión política, dejando "que los fiscales del grupo especial de la lucha contra la corrupción y la Diviac sigan demostrando que han sido objetivos".