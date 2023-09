Héctor Ventura sobre congresistas que viajaron a Rusia: Ahí están los que defendían gestión de Pedro Castillo

En entrevista con Exitosa, el congresista de Fuerza Popular, Héctor Ventura, criticó que un grupo de parlamentarios que viajaran a Rusia en plena semana de representación y señaló que "ahí están aquellos sujetos que defendían la gestión de Pedro Castillo".

En conversación con el programa "Exitosa Te Escucha" conducido por Katyusca Torres Aybar y Pedro Paredes, el legislador indicó que ha alertado que el expresidente "tiene un contubernio con otros congresistas".

"Ahí están aquellos sujetos que defendían la gestión de Pedro Castillo, aquellos que decían que Fuerza Popular no deja trabajar. Nosotros hemos alertado que el expresidente tiene un contubernio con otros congresistas que dicen luchar por la población", declaró.

Asimismo, Ventura Angel reprochó que los congresistas viajen a Rusia durante su semana de representación, debido a que ellos deben brindar respuestas a sus regiones y no realizar travesías que no traen ningún beneficio al país.

Deberían estar en su semana de representación ¿Qué hacen en Rusia? Ese es el trabajo que vienen haciendo esos congresistas azuzadores que dicen 'Cierren el Congreso'. Miren donde están. Deberían dar respuesta a su población, a sus regiones y no haciendo viajes innecesarios que no traen ningún beneficio al país", agregó.

Por otra parte, el congresista de Fuerza Popular reiteró su solicitud a la presidenta de la República, Dina Boluarte, y al ministro del Interior, Vicente Romero, brindar mayor atención a Tumbes, ya que consideró a la región como el "inicio" de los problemas de inseguridad ciudadana en el Perú.

En esa misma línea, el parlamentario manifestó que la Policía Nacional del Perú (PNP) advirtió que el líder del 'Tren de Aragua', 'Niño Guerrero', ingresaría por la frontera de Ecuador y Tumbes.

"La Policía de Tumbes ha advertido de que probablemente 'Niño Guerrero' pueda ingresar por la frontera de Ecuador y Tumbes. Necesitamos que el ministro del Interior vea in situ la realidad. No que se reuna en cuatro paredes donde le van a contar temas que no son reales", añadió.