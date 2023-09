Hernando Guerra García: ¿Por qué no es correcto decir que falleció por descompensación?

El especialista en salud pública, el dr. Marco Almerí, se refirió a la muerte del congresista Hernando Guerra García e indicó que no sería correcto señalar que el legislador de Fuerza Popular haya fallecido por una descompensación.

Durante el programa Exitosa Perú con Manuel Rosas, el mencionado experto sostuvo que dicha afirmación sería inadecuada, ya que no es un diagnóstico médico. Desde su punto de vista, se debería detallar mejor cuál fue la causa del deceso del primer vicepresidente del Congreso de la República.

"Yo he visto los primeros reportes que dicen que ha muerto por una descompensación. Eso no es correcto, no es un diagnóstico médico eso, no es la forma correcta de precisar de qué se ha muerto esta persona", declaró en nuestro medio.