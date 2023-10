Investigación a la JNJ: Comisión de Justicia determinó que no hubo falta grave del colegiado

El informe final de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso de la República determinó que los integrantes de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) no incurrieron en ninguna falta grave durante el desempeño de sus funciones.

Asimismo, el grupo de trabajo presidido por la congresista de Perú Libre, Janet Rivas, exhortó a los miembros del colegiado a evitar pronunciarse sobre investigaciones en otros poderes del Estado.

"De acuerdo a los fundamentos expuestos en el punto 5.5.1 del presente informe, esta comisión concluye que respecto a los señores miembros de la Junta Nacional de Justicia (...) no se encuentra causa grave, toda vez que, el comunicado escrito, colgado y difundido es un documento público que no causó efecto en el proceso que llevó el Congreso", se lee en el oficio.

Como se recuerda, el pasado 07 de septiembre, el Parlamento aprobó encargar al grupo de trabajo investigar, en plazo máximo de 14 días hábiles, a los miembros de la Junta Nacional de Justicia por presunta causa grave.

Según el oficio de la congresista Patricia Chirinos, una de las principales faltas de los miembros de la JNJ que sustenta dichas diligencias es el pronunciamiento emitido sobre el proceso de antejuicio y juicio político de la exfiscal de la Nación, Zoraida Ávalos.

En tanto, el titular del Poder Judicial (PJ), Javier Arévalo, sostuvo de manera enfática que no recibió presión alguna frente al caso de la exfiscal tras encontrarse inmersa en un procedimiento de inhabilitación a cargo del Legislativo.

"A mí nadie me presiona y lo dije (...) A mí nadie me ha presionado, preciso (...) Todo se ha hecho a partir de una expresión gramatical (...) Han convocado a mis compañeros magistrados no sé a santo de qué, porque una periodista dijo algo y yo digo: ellos contra mí no han ejercido ninguna presión ni se los permitiría, ni se atrevería. Eso ténganlo claro. No se atreverían porque me conocen", manifestó.