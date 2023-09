JNJ acusa al Congreso de ejercer un conjunto de "gestos" y "estrategias" para dinamitarla

En entrevista con Exitosa, el miembro del Pleno de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), José Ávila Herrera, acusó al Congreso de la República de ejercer un conjunto de "gestos" y "estrategias" para dinamitar la institución encargada de nombrar, ratificar y destituir jueces y fiscales del país.

Durante diálogo con Nicolás Lúcar para Hablemos Claro, el magistrado indicó que, desde la instalación de la JNJ, la representación nacional estuvo haciendo un "seguimiento extraño" en contra de este.

En ese sentido, se refirió al pronunciamiento de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en el Perú tras la investigación sumaria del Parlamento frente a los jueces. Según indicó, el ente dio cuenta que la JNJ, el Ministerio Público y el Poder Judicial no pueden tener "injerencia política".

"Por eso el llamamiento que hace el alto comisionado: 'Oigan la política no debe tocar el Poder Judicial, ni el Ministerio Público, ni estos órganos que nombran jueces y fiscales'. Los tres son piezas claves del sistema de justicia, no pueden meter la mano, no puede haber una injerencia política, porque todo se contamina", añadió en su intervención.