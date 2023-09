JNJ: Comisión Permanente del Congreso otorga 15 días a Subcomisión para investigar denuncia contra sus miembros

Con 20 votos a favor la Comisión Permanente del Congreso aprobó otorgar 15 días de plazo a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para investigar la denuncia constitucional contra los que integran la Junta Nacional de Justicia (JNJ).

Cabe precisar que esta medida se dictó el día de ayer, 22 de septiembre, y tiene como objetivo la posible inhabilitación por 10 años del ejercicio de cargos públicos de los magistrados.

Entre los investigados se encuentran la presidenta de la JNJ, Imelda Julia Tumialán Pinto y los integrantes de la entidad: Aldo Vásquez Ríos, Henry Ávila Herrera, Antonio de la Haza Barrantes, María Zavala Valladares y Guillermo Thornberry Villarán.

Cabe señalar que la presente denuncia se encuentra liderada por el miembro de Renovación Popular (RP), Jorge Montoya, quien se basa en textos por presunta infracción constitucional de los artículos 156, inciso 3 y 139 inciso 3 de la Carta Magna.

Ahora bien, según la denuncia del parlamentario el acto ilícito que se refiere data de 23 de octubre del 2020 donde precisa favorecimiento a una de las integrantes de la JNJ, quien tenía más de 75 años y aún permanecía bajo un cargo, Inés Tello.

Agregado a ello, esto se dio a través de una resolución firmada por el expresidente del organismo, Aldo Vásquez, quien habría interpretado la norma sobre el particular, pero sin incluir la restricción como límite del periodo de mandato o como causal de cese o vacancia.

En ese sentido, el legislador apuntó que esta situación de permanencia de Tello iría en perjuicio de la institución y a nivel administrativo.

En tanto, este viernes, el líder de la Poder Judicial, Javier Arévalo sostuvo de manera enfática que no recibió presión alguna frente al caso de la exfiscal Zoraida Ávalos tras encontrarse inmersa en un procedimiento de inhabilitación a cargo del Congreso de la República.

"A mí nadie me presiona y lo dije (...) A mí nadie me ha presionado, preciso (...) Todo se ha hecho a partir de una expresión gramatical (...) Han convocado a mis compañeros magistrados no sé a santo de qué, porque una periodista dijo algo y yo digo: ellos contra mí no han ejercido ninguna presión ni se los permitiría, ni se atrevería. Eso ténganlo claro. No se atreverían porque me conocen", manifestó.