Jorge Barata: "Hemos aportado a la campaña de Humala, Keiko Fujimori, Kuczynski, García y contra la revocatoria de Villarán"

En su calidad como testigo, en el caso 'Metro de Lima', Jorge Barata indicó que Odebrecht aportó a las campañas electorales de Ollanta Humala, Keiko Fujimori, PPK y Alan García, así como para la no revocatoria de Susana Villarán a la Alcaldía de Lima.

Mediante cooperación internacional con Brasil, el Cuarto Juzgado Penal Colegiado de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada llamó a declarar como testigo al empresario brasileño por sugerencia de la Fiscalía de la Nación. En una conexión virtual que lo enlazó desde su país de origen, Barata estuvo acompañado por su abogado, Carlos Kauffmann.

El fiscal encargado de la acusación en este proceso, José Domingo Pérez, dio inicio a su ronda de preguntas. Minutos más tardes, el miembro del equipo Lava Jato consultó a Barata sobre las campañas a las que había aportado durante sus funciones. La reacción consistió en el reconocimiento de la transferencia de fondos de Odebrecht a campañas políticas.

"Nosotros hemos aportado a la campaña del señor Humala, de la señora Keiko Fujimori, del señor Kuczynski, la no revocatoria de la doctora Villarán. Esas son las que me acuerdo, no sé si me falta alguna más", expresó el exdirectivo de Odebrecht.