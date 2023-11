Jorge Flores: Comisión de Ética realizará audiencia contra congresista por caso 'mocha sueldos' este lunes

La Comisión de Ética del Congreso de la República informó que evaluará este lunes 13 de noviembre al parlamentario de Acción Popular, Jorge Flores Ancachi, por presuntamente recortar el sueldo de sus trabajadores.

De acuerdo a lo mencionado por un conocido medio, la sesión donde se debatirá la denuncia contra el congresista se llevará a cabo a partir de las 05:00 pm.

Agencia Andina señaló que dicha audiencia se encontraba programada para ejecutarse el pasado lunes 6 de noviembre, sin embargo, el legislador Flores Ancachi realizó la solicitud de reprogramar la audiencia.

Ello, brindando el argumento de que su abogado se encontraba delicado de salud, por lo que no podría estar presente en la sesión para evaluar la denuncia de recorte de sueldos a sus trabajadores en su contra.

Como se recuerda, Flores Ancachi es acusado de presuntamente recortar el sueldo de los trabajadores de su despacho congresal, luego que saliera a la luz una denuncia periodística de Cuarto Poder, el cual reveló que el congresista habría pedido a su personal que le entreguen el 10 % de su salario, así como el 50 % de los bonos que perciben.

Cabe menciona que, esto se dio a conocer a través de audios en los cuales se oye realizar esta petición hacia los laburadores de su despacho. Además, en el registro se le oye mencionar que le ofrecieron 250 mil dólares a cambio de ceder puestos.

"Con ustedes había quedado bien claro de que ustedes nos iban a apoyar con el 10 por ciento (de su sueldo), yo considero que es algo no tan desfavorable para ustedes, y con los bonos al 50 (por ciento). Lo han cumplido, en el caso de ustedes, pero no veo esa voluntad, no veo que lo hagan, digamos, con ese mismo cariño que lo hacen los demás", se le escucha decir a Flores Ancachi en un audio de enero de este 2023.