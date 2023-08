Karol Paredes no firmará para presentar moción de vacancia contra Dina Boluarte: "Nuestro país necesita estabilidad"

En entrevista a Exitosa, la congresista Karol Paredes aseguró que no será parte de las firmas que se recolectan para presentar una moción de vacancia contra la presidenta de la República, Dina Boluarte, ya que según comentó "nuestro país necesita estabilidad socioeconómica y política".

Durante diálogo con Katyuska Torres y Pedro Paredes para Exitosa Te Escucha, comentó sobre el documento que buscan las bancadas de izquierda para juntar firmas que impulsen una moción de vacancia contra la mandataria Dina Boluarte.

Según señaló, existe una enorme crisis no solamente a nivel de seguridad ciudadana, sino también una crisis económica y esos problemas perjudican a la población peruana que trabaja en su día a día. Es así como interpreta que los congresistas deberían apuntar a las funciones de fiscalización.

Cabe mencionar que, la parlamentaria se refirió a la renuncia de los 8 congresistas a la agrupación de Acción Popular como rechazo a la elección de Darwin Espinoza como vocero de la bancada. Debido a las investigaciones que este presenta.

"Esta fragmentación no es de ahora efectivamente, es prácticamente desde que iniciamos el trabajo congresal, pero eso no quita que nosotros trabajemos", detalló.

Además, Paredes señaló que su renuncia es a la bancada mas no a Acción Popular, así también respondió a las afirmaciones de Espinoza, el cual dijo que los renunciantes no tendrían que reclamarle nada ya que también presentan investigaciones.

"A mí se me ha involucrado en un tema que no tengo nada que ver. El que nada teme nada debe, yo personalmente me voy a defender como corresponde porque del tema que me imputan no tengo nada que ver, yo por esa parte estoy relativamente tranquila", agregó a Exitosa.