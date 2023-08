La congresista Ruth Luque sobre Vìctor Polay Campos: a la CIDH puede acudir cualquier ciudadano, nos guste o no

En entrevista a Exitosa, la congresista Ruth Luque dijo que a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) puede acudir cualquier ciudadano, "nos guste o no nos guste", en alusión a la demanda del excabecilla terrorista del MRTA, Víctor Polay Campos, contra el Estado peruano.

Durante diálogo con Nicolás Lúcar para Hablemos Claro, la integrante de la bancada Cambio Democrático - Juntos por el Perú sostuvo que una persona recurre a dicha instancia supranacional cuando existe una vulneración de parte del Estado.

"A la instancia supranacional puede recurrir cualquier ciudadano. Indistintamente si nos gusta o no nos gusta, y se recurre contra el Estado peruano cuando hay una vulneración sobre algún tema concreto de una afectación", declaró a nuestro medio.

En ese sentido, dijo esperar que la CIDH se pronuncie públicamente frente a este controversial caso. Asimismo, indicó que el organismo tendrá que determinar sí hubo vulneración de derechos de parte de las autoridades judiciales contra Polay Campos, tras una certera indagación.

"No he leído la petición en concreto, pero entiendo que la Comisión Interamericana se tendrá que pronunciar (...) La comisión tendrá que evaluar y ver sí hay los recaudos correspondientes para ameritar o no ameritar", añadió en su intervención.