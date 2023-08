Las respuestas de Dina Boluarte por 'Caso Aiona': Tuve conocimiento del pago por las noticias

La presidenta de la República, Dina Boluarte, confirmó que sí tuvo conocimiento del pago de 41 millones de soles a la empresa Aionia, pero fue a través de las noticias divulgadas por los medios de comunicación.

La mandataria dio cuenta de esta y más preguntas, por medio de un interrogatorio a la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, por el caso seguido a la compañía Aionia Technology Corporation SAC.

En un primer momento, la titular del Ministerio Público (MP) cuestionó a la mandataria. "¿En su condición de presidenta de la República, tiene conocimiento de algún pago que se hubiera realizado a favor de la empresa Aionia Technology Corporation SAC.?".

Frente a ello, Benavides Vargas preguntó a la presidenta acerca de las respuestas de Luis Adriazén, exministro de Trabajo, y Arturo Orellana, expresidente del Seguro Social de Salud (EsSalud), tras conocerse la presunta sobrevaluación de un lote de pruebas rápidas contra la Covid-19.

"El ministro de Trabajo me indicó que era un pago regular, y el presidente de EsSalud indicó que era un laudo arbitral que no se puede apelar, y como sentencia consentida, tuvieron que pagar; sin embargo, yo quise saber que el equipo técnico de EsSalud me indicara porqué entonces salía en las noticias que hay algo irregular", expresó Boluarte.