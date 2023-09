"Ley Tudela" afectaría producción del cine nacional: "Trabajadores audiovisuales van a ganar mucho menos"

En entrevista con Exitosa, la secretaria general del Sindicato de Trabajadores Audiovisuales, Diana Solís, explicó como dicho sector se vería afectado por el proyecto de ley presentado por la congresista de Avanza País, Adriana Tudela.

En conversación con el programa "Exitosa Te Escucha" conducido por Katyusca Torres Aybar y Pedro Paredes, la invitada aseguró que el dictamen de la parlamentaria tendría como consecuencia que no se respeten los mínimos salariales para realizar proyecto cinematrográficos.

"El dar menos incentivo de lo que realmente cuesta una película significa que el trabajador audiovisual va a ganar muchísimo menos y no se va a respetar los mínimos salariales para poder llevar a cabo ese proyecto", declaró.

Asimismo, Solís indicó que la congresista no consultó a ningún miembro del sindicato ni a los gremios para escuchar su opinión del proyecto de ley y consideró que la omisión los deslegitima.

"(¿La congresita intentó escuchar su opinión?) No, para nada. Eso es preocupante porque la industria está conformada no solo por el sindicato sino por diversos gremios y que no nos tomen en cuenta para algo tan importante como una ley de cine nos deslegitima. La ciudadanía debe estar siempre convocada", agregó.