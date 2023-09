Libertad de expresión: Asociación Nacional de Periodistas atribuye "un profundo cinismo" a Alberto Otárola

En diálogo con Exitosa, la presidenta de la Asociación Nacional de Periodistas (ANP), Zuliana Lainez, atribuyó "un profundo cinismo" al premier Alberto Otárola, esto porque negó que el Gobierno promueva norma contra la prensa, a pesar de que en el pedido de facultades legislativas se plantea la posibilidad de sancionar a comunicadores que informen sobre protestas.

Durante diálogo con Nicolás Lúcar para Hablemos Caro, la representante rechazó los últimas declaraciones del titular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), donde dijo que no tienen intención de afectar a los comunicadores.

En ese sentido, Lainez calificó el petitorio del Ejecutivo como el "colofón más grave contra el trabajo periodístico", por lo que se animó a indicar que, en estos momentos, existiría un "asedio" a la "actividad informativa".

En esa línea, la presidenta de la ANP rememoró que desde el 7 de diciembre del 2022, día del cambio de gobierno de Pedro Castillo a Dina Boluarte, se registran 207 agresiones, según sus cifras oficiales con última actualización del 31 de julio.

En entrevista a un dominical, el primer ministro de Estado apuntó que el Poder Ejecutivo mantendrá el respeto por la libertad de expresión y de prensa. Asimismo, dijo que las facultades solicitadas al Parlamento son contra los "instigadores del delito".

"Esa no es la intención del Ejecutivo. No va a salir ninguna norma que afecte la capacidad de los comunicadores ni la libertad de prensa. No se nos pasó, porque no hemos pedido facultades para eso. Hemos pedido facultades para los instigadores del delito", expresó en diálogo con Sol Carreño.