Madre de Vladimir Cerrón considera exagerado calificar como cabecilla de organización criminal a fiscal de la Nación

La madre de Vladimir Cerrón, Bertha Rojas López, minimizó las acusaciones contra la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, sindicada de liderar una organización criminal enquistada en el Ministerio Público (MP).

En diálogo a un medio local, la progenitora del líder de Perú Libre (PL) dijo desconfiar de las presunciones delictivas del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder (Efficop) frente a la titular de la Fiscalía de la Nación.

"(Efficop) la acusa de liderar una organización criminal, a veces, es tan fácil decir eso. La verdad, dudo de esa presunta organización criminal, que no existe", expresó a Huanca York Times.

No obstante, recordó que Benavides Vargas siempre estuvo en el 'ojo de la tormenta'. "Primero, no tenía tesis, no sé cómo la hicieron ganar, ahora estamos viendo esto (investigación en su contra por organización criminal y tráfico de influencias)", sostuvo.

Finalmente, la actual secretaria nacional de Cultura de PL señaló que la citada fiscal utiliza su cargo público según sus conveniencias. "Pero sí, hace lo que le da la gana con las normas legales", mencionó.

Acusaciones contra fiscal de la Nación

Según tesis de Efficop, Benavides junto a su reciente equipo de trabajo habrían dado tratos de favor, en forma del archivamiento de investigaciones, a los congresistas. Esto, tras presuntamente haber direccionado decisiones clave en el Parlamento como la designación del defensor del Pueblo, el intento de remoción de los integrantes de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) y la inhabilitación de Zoraida Avalos.

En el marco de la exposición de los hechos, la elección de Josué Gutiérrez en la Defensoría del Pueblo (DP) respondería a la potestad que tiene este cargo para presidir la comisión especial de selección de miembros de la JNJ.

El intento de remoción del Congreso contra la Junta Nacional también contestaría a los intereses de Benavides, que habría buscado evitar su remoción de la titularidad del Ministerio Público.

A detalle, los otros implicados serían Miguel Girao, Abel Hurtado y Jaime Villanueva. Este último está intervenido en la Prefectura tras la detención preliminar, admitida por el juez Jorge Luis Chávez, en su contra.

