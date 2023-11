Madre de Vladimir Cerrón defiende a su hijo: "Él no está prófugo, solo conserva su vida"

21/11/2023 / Exitosa Noticias / Política

La madre de Vladimir Cerrón, Bertha Rojas, aseguró que el líder de Perú Libre no se encuentra prófugo, alegando que las amenazas contra su vida son los motivos por los que no se entrega a la justicia.

En declaraciones desde la sede del Congreso de la República, la actual secretaria nacional de Cultura del partido se pronunció sobre la situación en la que se encuentra su hijo desde que fue condenado a tres años y medio de cárcel por el caso 'Aeródromo Wanka'.

"Él no está prófugo, sino que simplemente está conservando su vida porque corre peligro. Nadie me puede garantizar que a mi hijo no lo van a matar", declaró ante la prensa desde el Palacio Legislativo.

Sale en defensa de su hijo

Acompañada de la congresista María Agüero, Rojas aseveró que Vladimir Cerrón no ha dejado el Perú y tampoco tendría planes de pedir asilo político. Sin embargo, para ella, se trata de un perseguido político que demostrará su inocencia.

"No puede presentarse porque no hay garantías. Mi hijo no tiene por qué salir del país, va a demostrar su inocencia [como lo ha hecho] anteriormente", mencionó.

Como se recuerda, el pasado 06 de octubre, el Poder Judicial (PJ) condenó al líder de Perú Libre a 3 años y 6 meses de prisión efectiva tras hallarlo culpable del delito de colusión en el caso 'Aeródromo Wanka'. Esta no es la única medida que pesa en su contra, pues el juez dictaminó que Cerrón sea inhabilitado por el mismo periodo de la pena efectiva y pague una reparación civil cercana al millón de soles.

Alega extorsión en su contra

En otro momento, Bertha Rojas señaló que ella también sería una perseguida política debido a la orden de la Unidad de Inteligencia Financiera que dispuso congelar sus cuentas bancarias luego de ser incluida en la investigación por lavado de activos en el caso de presunto financiamiento ilegal de la campaña.

"Quien habla también está perseguida, conmigo están haciendo una extorsión económica. ¿En qué país latinoamericano se ha visto que se congelan los sueldos? Mi sueldo de víctima de violencia política, mi sueldo de viudez, me han quitado mi sueldo de cesante", expresó.

"¿Eso es justicia? ¿Dónde está el lavado de activos? Ya han debido de haber revisado, (...) hasta ahora no lo han hecho. ¿Ustedes podrían vivir sin sueldo? Yo vendo mis libros desde 1991 y he trabajado 45 años. No soy simple 'profesorita'. (...) Eso se llama extorsión, asesinato lento", agregó.

De esta manera, la madre de Vladimir Cerrón apareció en conferencia de prensa en defensa de su hijo, alegando que no es encuentra prófugo sino intentando "conservar su vida".