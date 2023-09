Martín Vizcarra: "Nunca lo he visto, no conozco ni a Jorge Barata, ni a ningún directivo de Odebrecht"

El expresidente de la República, Martín Vizcarra, negó haber tenido algún tipo de contacto con Jorge Barata o con cualquier directivo de Odebrecht.

En el marco de las revelaciones del empresario brasileño en el juicio oral por el caso 'Metro de Lima', el exjefe de Estado afirmó que nunca se ha reunido ni ha visto con Barata.

"Nunca lo he visto, no conozco ni a Jorge Barata, ni a ningún directivo de Odebrecht. Nunca he conversado con ellos", declaró para nuestro medio.

Las declaraciones de Vizcarra surgieron en medio de las acusaciones de Barata sobre supuestos aportes ilícitos a la campaña de Pedro Pablo Kuczynski. Como se recuerda, el exgobernador de Moquegua acompañó al también exmandatario durante su campaña electoral.

Al respecto, Vizcarra señaló que se debe verificar la información y rastrear el flujo de dinero para identificar a los responsables de manera precisa.

El ex presidente explicó que durante la campaña de Pedro Pablo Kuczynski, existía una comisión específica encargada de la recaudación de fondos, y sugirió que las investigaciones deberían dirigirse a Susana de la Puente y otros involucrados en dicha comisión.

En su calidad como testigo, en el caso 'Metro de Lima', Jorge Barata indicó que Odebrecht aportó a las campañas electorales de Ollanta Humala, Keiko Fujimori, PPK y Alan García, así como para la no revocatoria de Susana Villarán a la Alcaldía de Lima.

Mediante cooperación internacional con Brasil, el Cuarto Juzgado Penal Colegiado de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada llamó a declarar como testigo al empresario brasileño por sugerencia de la Fiscalía de la Nación. En una conexión virtual que lo enlazó desde su país de origen, Barata estuvo acompañado por su abogado, Carlos Kauffmann.

"Nosotros hemos aportado a la campaña del señor Humala, de la señora Keiko Fujimori, del señor Kuczynski, la no revocatoria de la doctora Villarán. Esas son las que me acuerdo, no sé si me falta alguna más", expresó el exdirectivo de Odebrecht.