Mesa Directiva otorgará bono extraordinario de casi 10 mil soles a trabajadores del Congreso

17/11/2023 / Exitosa Noticias / Política

La Mesa Directiva del Congreso, liderada por Alejandro Soto, dispuso otorgar un "bono extraordinario" por casi 10 mil soles (2 UIT) a trabajadores del Parlamento de la República.

Sobre bonificación extraordinaria

El Acuerdo 045-2023-2024/MESA-CR facultó la entrega del monto "a favor del personal activo del Congreso, con vínculo laboral vigente a la fecha del presente acuerdo, independientemente del régimen laboral o ámbito organizacional en que se desempeñe, por el monto equivalente a dos Unidades Impositivas Tributarias (UIT)".

A detalle, Soto Reyes consintió esta bonificación tras los oficios cursados por el Sindicato de Trabajadores del Congreso de la República (SITRACON) y el Sindicato de Trabajadores del Poder Legislativo (SITRAPOL).

En ese sentido, se conoció sobre la entrega, a través de un memorando de la Oficialía Mayor, donde pone en conocimiento sobre su disposición a la Dirección General de Administración, a cargo de la exlegisladora Marisol Espinoza, para que ejecute las acciones correspondientes en cumplimiento del citado acuerdo.

Finalmente, la Oficialía Mayor puntualizó que la bonificación extraordinaria no tiene carácter remunerativo, compensatorio ni pensionable y no está sujeta a cargas sociales. "No constituye base de cálculo para la compensación por tiempo de servicios o cualquier otro tipo de bonificaciones o asignaciones", agregó.

Perú en recesión

Vale indicar que, la disposición de Soto Reyes es criticada ante la difícil coyuntura en materia económica del país. Y es que el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) dio cuenta, recientemente, que la economía peruana cayó 1.29%, en el mes de setiembre, con lo que se acumularon cinco meses en números rojos.

El Producto Bruto Interno (PBI) está en un prolongado retroceso: mayo (-1.30%), junio (-0.54%), julio (-1.20%) y agosto (-0.52%). En esta oportunidad, como en las anteriores, responde al desenvolvimiento negativo de sectores como el Agropecuario, Manufactura, Construcción, Alojamiento y Restaurantes, y Telecomunicaciones.

Justamente, semanas atrás, el ministro de Economía y Finanzas, Alex Contreras, terminó admitiendo que el país se encuentra en una recesión, ello luego que la calificadora internacional Moody's redujera su proyección de la economía peruana de 1,3% a 0,6%, con riesgo a la baja.

De esta manera, la Mesa Directiva dispuso este "bono extraordinario" tras los oficios cursados por el Sindicato de Trabajadores del Congreso de la República (SITRACON) y el Sindicato de Trabajadores del Poder Legislativo (SITRAPOL).