Mininter condena ascensos irregulares: "Policías que juramentaron por su patria y no cumplieron, se van"

El ministro del Interior, Vicente Romero, condenó los presuntos ascenso irregulares en la Policía Nacional del Perú (PNP) y aseguró que todo aquel efectivo policial que haya fallado a su juramento al país deberá dejar de su cargo en la institución.

El pronunciamiento del titular del Ministerio del Interior (Mininter) tuvo lugar durante la presentación de resultados de los operativos realizados por la PNP este lunes 21 de agosto. Allí, el ministro Romero aseguró que no van a permitir que casos como este tengan cabida en la Policía, ya que la entidad no tolerará conductas ilícitas.

"El tema de la corrupción y de aquellos policías que juramentaron en algún momento por su país, por la patria, y no cumplieron, sin duda, se van, van a dar un paso al costado. Nosotros no lo podemos permitir. La PNP no alberga aquellas personas que cometen ilícitos", declaró.