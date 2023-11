Ministra de Producción niega participación del hermano de Dina Boluarte en el gobierno: jamás, yo nunca he sabido

En entrevista a Exitosa, la ministra de Producción, Ana María Choquehuanca, negó la participación de Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta de la República, en el actual Gobierno. Según indicó, jamás supo de algún tipo de injerencia de este individuo en el Poder Ejecutivo.

Durante diálogo con Nicolás Lúcar para Hablemos Claro, la funcionaria sostuvo que desde su arribo a Produce, el 6 de setiembre del 2023, nunca le pidieron que coloque a alguna persona en un cargo de función pública.

"Jamás, yo nunca he sabido. Yo soy muy transparente y aseguró que nunca nadie, en este Gobierno, me ha pedido trabajo para darle trabajo a alguna persona, o recibir a tal profesional", dijo a nuestro medio.

En ese sentido, Choquehuanca narró que, en su primer contacto con Dina Boluarte, la mandataria solo le designó la cartera de producción sin ninguna imposición. Asimismo, aseguró que esta situación también fue replicada con los demás ministros de Estado.

"Yo tengo la confianza de la presidenta. Cuando hablamos, me invitó a conformar este gabinete y me dijo 'haz lo que tengas que hacer, ayúdame con Producción, ahí están las pymes y todos los sectores que tú quieres desarrollar'. Nunca más he recibido una directiva del Gobierno. Estoy hablando de lo que es mi caso y el de los demás", añadió en su intervención.