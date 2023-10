Ministro de Justicia negó haber responsabilizado a la ciudadanía por el incremento de extorsiones en el país

En entrevista con Exitosa, el ministro de Justicia, Eduardo Arana, negó haber responsabilizado a la ciudadanía por el incremento de los casos de extorsión en el país.

Durante el diálogo con Nicolás Lúcar en Hablemos Claro, el titular del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh) aclaró que sus polémicas declaraciones no tuvieron la intención de culpabilizar a la población por "dejarse intimidar".

"No es la culpa de la víctima, por supuesto que no, que quede bien claro, nunca he dicho eso, jamás me permitiría decir que un ciudadano sea responsable de que un delincuente lo asalte", declaró para nuestro medio.