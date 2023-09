Ministro de Justicia sobre demanda de terrorista Polay Campos ante CIDH: Defenderemos al Estado Peruano

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Daniel Maurate, aseguró que el Ejecutivo defenderá los intereses del Estado Peruano ante la demanda presentada por el excabecilla terrorista del MRTA, Víctor Polay Campos, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

En declaraciones a la prensa, el titular del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh) aseveró que el Gobierno está en contra de "toda clase de terrorismo" y anunció que apoyarán a la Procuraduría General del Estado (PGE) en la defensa.

"La postura clara (del Ejecutivo) es de defensa del Estado, nosotros estamos en contra de toda clase de terrorismo. Vamos a brindar todas las facilidades a la Procuraduría para que, en caso de que este tema llegue a la Corte, tengamos la mejor defensa, de eso no tengamos ninguna duda", declaró.

Asimismo, Maurate Romero informó que el Ejecutivo ha solicitado un informe a la PGE del caso, debido a que es el ente encargado de preservar la postura del Estado Peruano.

En ese sentido, el ministro de Justicia y Derechos Humanos señaló que, tras revisar el documento, el Gobierno analizará que medidas tomaría en la materia.

Seguramente en las próximas horas recibiremos el informe y en función de eso veremos si hacemos una invocación o alguna medida adicional porque no es un tema que el Ejecutivo intervenga", agregó.

A través de un informe, la CIDH indicó que el propósito es determinar si las autoridades judiciales vulneraron los derechos de integridad personal, garantías judiciales, principio de legalidad y no retroactividad y protección judicial de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

"El propósito no es determinar la inocencia o culpabilidad del señor Polay Campos, sino definir si las autoridades judiciales han afectado o no obligaciones estipuladas en la Convención, en particular el deber de motivación, el principio de presunción de inocencia, principio de legalidad y el derecho a la protección judicial", escribieron.