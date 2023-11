Ministro de Salud descarta injerencia de Nicanor Boluarte en su cartera: "No hay una intervención oscura"

El ministro de Salud, César Vásquez, descartó que el hermano de la presidenta de la República, Nicanor Boluarte, tenga injerencia en su cartera ejecutiva. "Considero que estamos lejos de tener una intervención oscura", sostuvo.

Desde la losa Héroes del Cenepa, en Villa El Salvador, el funcionario también aseguró que tiene constancia de que el pariente de la mandataria no interviene en ninguna institución del Estado.

"Me claro clarísimo que él no tiene ninguna injerencia, en el caso de mi sector, puedo dar fe. Tampoco he visto ningún atisbo que pueda evidenciar o sospechar que él interviene en alguna otra institución. Considero que estamos lejos de tener una intervención oscura", expresó en una actividad oficial.