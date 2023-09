Ministro de Trabajo sobre aumento del sueldo mínimo: "Es una tarea difícil que requiere consenso"

El ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Daniel Maurate, indicó que el aumento del sueldo mínimo es una tarea "difícil" que requiere concensos.

En declaraciones para Red Nacional, el titular del Ministerio de Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) señaló que el incremento de la remuneración mínima vital (RMV) debe ser observado en el Consejo Nacional del Trabajo.

Asimismo, Maurate Romero aseguró que es importante no afectar la productividad ni la formalización durante el aumento del sueldo mínimo.

En esa misma línea, el ministro de Trabajo consideró que dicha subida debe ser lo más técnica y equilibrada posible, con el propósito de ayudar a las pequeñas empresas a ser formales.

Además, el titular del MTPE apuntó que los empleadores y trabajadores son complementarios, ya que no es posible generar más fuentes de empleo si la empresa no desarrolla su productividad.

"Tenemos que entender que los empleadores y trabajadores son complementarios, porque no se pueden generar más fuentes de empleo y no podemos mejorar condiciones laborales si la empresa no desarrolla su productividad", sentenció.