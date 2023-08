Nadine Heredia: "La ex primera dama realmente está mal", asegura su abogado

En entrevista con Exitosa, el abogado de Nadine Heredia, Juan Carlos Portugal, aseguró que la ex primera dama "realmente está mal" de salud y manifestó que su pedido para viajar a Colombia "no es un capricho", sino "una situación estrictamente humanitaria".

En conversación con el programa ''Exitosa Te Escucha'' conducido por Katyusca Torres Aybar y Pedro Paredes, el letrado señaló que si la esposa del expresidente Ollanta Humala tuviera la intención de fugarse no habría renunciando a la Organización de las Naciones Unidas Para la Agricultura y la Alimentación (FAO).

"En el caso en particular los derechos humanos no tienen rostro, no pertenecen ni a la derecha ni a la izquierda (...) La ex primera dama realmente está mal, si quisiera fugarse no hubiese venido en su oportunidad de trabajar en la FAO nuevamente a Perú", declaró.