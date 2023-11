"No sirve para nada": Congresista Susel Paredes sobre declaratoria de estado de emergencia

La congresista de la República, Susel Paredes, se pronunció a cerca de la inseguridad ciudadana en el país y aseguró que la declaratoria de estado de emergencia para distritos con alta delincuencia y criminalidad "no sirve para nada".

Mediante declaraciones a los medios, la parlamentaria también se refirió al rol que realiza la Policía Nacional del Perú (PNP) y las Fuerzas Armadas (FF. AA.) ante los actos delictivos.

De acuerdo a lo señalado por Paredes, la delincuencia y criminalidad se ha incrementado de una manera alarmante y, en el caso de las extorsiones contra comerciantes y demás trabajadores, estas no vendrían de hace poco, sino habrían escalado desde tiempos anteriores.

"He dicho reiteradas veces que el estado de emergencia no sirve para nada y ahí están las pruebas", manifestó la legisladora este jueves 02 de octubre, en el Congreso de la República.

Asimismo, ratificó que las unidades operativas especializadas de la Policía Nacional, deben realizar un trabajo inmediato para combatir los delitos que no dejan avanzar a los ciudadanos con su labor diaria.

Por ello, Paredes aseguró que se encuentra en proceso de solicitar un oficio, que explique las acciones que se está ejecutando el Gobierno para combatir la extorsión, que como se sabe ha presentado gran aumento, por parte de mafias extranjeras.

Cabe mencionar que, dicha solicitud que realizará la parlamentaria irá dirigida hacia el jefe de la Unidad de Crimen Organizado, ya que según precisa, estos actos delictivos "no salen de un día para otro", es decir habrían escalado en una forma peligrosa para los ciudadanos.

En otro momento, también se refirió a la labor de las Fuerzas Armadas (FF. AA.) en el estado de emergencia e indicó que los soldados "perderían el respeto", porque los delincuentes no tienen autorización para intervenir a un posible sospechoso.

"Los soldados se les va a perder el respeto porque saben que no pueden detener, no pueden pedir identificación, no pueden disparar, no pueden hacer nada, están ahí decorados", declaró.