Patricia Benavides y el 'filósofo': Conoce la historia de Jaime Villanueva, exasesor de la fiscal de la Nación

El exasesor de Patricia Benavides, Jaime Villanueva, se encuentra con una orden de detención preliminar de 10 días por presuntamente pertenecer a una organización criminal liderada por la fiscal de la Nación. ¿Cuál es la historia del 'filósofo'?

Cabe mencionar que, Villanueva es licenciado en Filosofía por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) y magíster en la misma rama por la Pontificia Universidad Católica del Perú.

Asimismo, el exasesor de la fiscal de la Nación se desempeñaba como profesor ordinario del Departamento de Filosofía de la UNMSM y dictaba cursos de ética en el mismo centro de estudio. A través de las redes sociales, sus alumnos se han manifestado y expresaron su desilusión ante la detención de su antiguo profesor.

"Jaime Villanueva fue profesor mío en San Marcos, filósofo de profesión, siempre me dijo que en la universidad no se debía hacer política, yo era representante estudiantil. Me apena esto, pero el Perú termina por corromper todo y a todos", escribió uno de ellos.