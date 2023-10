Patricia Benavides: Fiscal de la Nación respalda a Rafael Vela tras suspensión por más de 8 meses

La fiscal de la Nación, Patricia Benavides, mostró su respaldo al fiscal superior Rafael Vela, coordinador del equipo especial Lava Jato, luego de que la Autoridad de Control del Ministerio Público lo suspendiera del cargo por más de ocho meses.

Expresiones de Benavides se dieron en las instalaciones del Congreso de la República tras acudir a la responder ante la Comisión de Justicia por la investigación que se le sigue a los miembros del JNJ.

"Todavía la suspensión no es efectiva, es un trámite y el doctor Vela está haciendo ejercicio de su derecho a la defensa, espero que ya haya procedido a la apelación que corresponde y todavía está en trámite", declaró a la prensa.

Más temprano, en entrevista con Exitosa, Vela Barba reveló que, tras una breve conversación telefónica con Benavides, ella le expresó su preocupación por la suspensión en su contra.

Durante el diálogo con Nicolás Lúcar en Hablemos Claro, Vela contó que tiene pendiente una reunión con la máxima representante del Ministerio Público. Según precisó, él debe de sujetarse a la agenda de Benavides pero se encuentra a total disposición.

"Tenemos pendiente a una reunión, (...) seguramente ella ya me convocará para tener una conversación mucho más detallada. Ella me ha expresado su preocupación por toda esta situación y me ha permitido defenderme con amplitud", declaró para nuestro medio.